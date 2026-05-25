В Октябрьском районе Самары на стройке выявили нелегально работающих мигрантов

Во время проверки на строительном объекте в Октябрьском районе Самары выявили четырех иностранных граждан в возрасте от 26 до 46 лет, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. Об этом сообщают ГУ МВД России и управление Росгвардии по Самарской области.

Помимо этого двое мигрантов 1992 и 2005 годов рождения нарушили режим пребывания в РФ.

В ведомствах отмечают, что на всех правонарушителей составлены административные протоколы. Проводится работа по привлечению их работодателя к административной ответственности.

