В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

В Самарской области сегодня, 25 мая, как и по всей стране, стартовало предварительное голосование «Единой России» к осенним выборам. Об этом сообщили в местном отделении партии.

«Принять участие в голосовании могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели»,— отмечается в сообщении.

Голосование продлится до 31 мая. Процедура впервые проходит электронно по всей стране.

В Самарской области в Госудуму выдвинулось 78 кандидатов, из них зарегистрировано 60 кандидатов, в том числе 6 участников СВО. В Самарскую губернскую думу выдвинулось 419 человек, из них зарегистрировано 349 кандидатов, в том числе 25 участников СВО. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам голосования.

Сабрина Самедова