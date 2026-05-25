Главе СКР доложат о нарушении жилищных прав сироты в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Марату Галиханову представить доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав сироты в республике.

В соцмедиа опубликовано видео, на котором 21-летняя сирота жалуется, что не может встать на очередь для получения жилья, так как у нее есть доля в старом полуразрушенном доме в Чишминском районе, где ей принадлежит 7 кв. м жилья. Обращения в различные инстанции не принесли результатов, сообщает Информационный центр СКР.

По данному факту следственные органы СКР по Башкирии расследуют уголовное дело.

