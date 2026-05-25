В Самаре полностью запретят продажу алкоголя в магазинах

В Самаре завтра, 26 мая, будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя, сообщили в городской администрации со ссылкой на распоряжение правительства региона.

«Это связано с проведением праздников последнего звонка в школах города. Данная мера призвана обеспечить безопасность для выпускников и их семей во время праздничных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания. Рестораны, кафе и бары вправе продолжать продажу алкоголя.

Сабрина Самедова