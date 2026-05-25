Управляющего директора «Х5 транспорт» уволили после ДТП в Москве

Управляющий директор «Х5 транспорт» Кирилл Кузьменко уволен с должности, сообщила пресс-служба компании. Решение принято после того, как топ-менеджер устроил ДТП в Москве.

«Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом»,— подчеркнули в пресс-службе (цитата по ТАСС).

ДТП произошло 24 мая на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. По данным Telegram-канала Shot, Кирилл Кузьменко на своем Porsche врезался в машину футболиста Александра Прудникова. Автомобиль спортсмена несколько раз перевернулся. Пострадала находившаяся в авто девушка, самого футболиста внутри не было.

Канал утверждает, что Porsche проехал на красный сигнал светофора, а его водитель отказался от медосвидетельствования — якобы потому, что был пьян. X5 Group в тот же день извинилась перед пострадавшими и пообещала оказать помощь, а также принять меры в отношении устроившего аварию сотрудника.