Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приангарье студентка сорвалась со скалы во время фотосессии

Студентка погибла при падении с Белых скал в селе Халмушино Иркутской области. Инцидент произошел 24 мая, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, 24-летняя девушка во время фотосъемки встала на высокий скальный выступ. Во время спуска произошел обвал грунта, в результате чего она упала со скалы высотой около 100 м.

Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Правоохранители организовали проверку по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александра Стрелкова

Новости компаний Все