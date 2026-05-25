В Приангарье студентка сорвалась со скалы во время фотосессии

Студентка погибла при падении с Белых скал в селе Халмушино Иркутской области. Инцидент произошел 24 мая, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, 24-летняя девушка во время фотосъемки встала на высокий скальный выступ. Во время спуска произошел обвал грунта, в результате чего она упала со скалы высотой около 100 м.

Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Правоохранители организовали проверку по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александра Стрелкова