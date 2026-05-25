Суд отказал в удовлетворении жалобы Ратмира Мавлиева на действия следователя и криминалиста

Защита главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева не сумела доказать нарушения в действиях правоохранительных органов. Жалобу чиновника отклонил Советский районный суд.

Решение об оспаривании постановления защита примет после согласования позиции, рассказал журналистам адвокат Ильгиз Карамов.

28 мая суд рассмотрит еще одну жалобу сити-менеджера: в ней господин Мавлиев оспаривает принудительное изъятие образцов волос.

