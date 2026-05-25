Университет Иннополис и Rubetek Lab открыли совместную лабораторию робототехники и искусственного интеллекта для разработки умных устройств. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В Иннополисе открыли лабораторию робототехники и ИИ

Специалисты вуза и компании будут заниматься прикладными исследованиями, созданием прототипов и разработкой решений в сфере робототехники, ИИ и интернета вещей.

Сообщается, что ключевыми направлениями работы станут системы компьютерного зрения, сервисная робототехника для жилой и коммерческой недвижимости, автономные технологии, а также решения для управления инженерными системами зданий.

Первым проектом лаборатории может стать разработка экзоперчатки для дистанционного управления роботами.

Анна Кайдалова