Акции «Уралсиба» выросли на 20% на рекомендации о выплате дивидендов

Совет директоров (СД) «Уралсиба» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере почти 0,02 руб. на акцию. На фоне этого акции банка росли более чем на 20%.

По данным на 11:45 акции «Уралсиба» на Московской бирже дорожали на 13,9%, до 0,15 руб. за штуку.

Совет директоров «Уралсиба» на заседании 22 мая, согласно сайту раскрытия информации, годовому собранию рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,019992520 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. На выплату планируется направить 5,463 млрд руб. чистой прибыли за 2025 год, а также 1,737 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сложности — 7,2 млрд руб. Годовое собрание акционеров по этому вопросу пройдет 25 июня.

По итогам 2025 года «Уралсиб» сократил чистую прибыль по РСБУ на 6,7%, до 10,927 млрд руб. Дивиденды за 2024 год банк не выплачивал.