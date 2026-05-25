Доходы бюджета Прикамья за четыре месяца превысили 107 млрд рублей

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первые четыре месяца 2026 года. Как следует из документа, относительно годового плана он выполнен на 31,5% — общая сумма доходов составила 107,9 млрд руб. Это выше аналогичного показателя 2025 года на 10%.

Фото: пресс-служба краевого правительства.

Основной объем доходов традиционно составил налог на прибыль, из них 23,614 млрд руб. — налог на прибыль организаций, 29,361 млрд руб. — НДФЛ. Налоги на имущество выросли на 3,3% год к году и составили 11,206 млрд руб. (39,4% от годового плана).

Расходы по направлению «Национальная экономика» составили 22,457 млрд руб. за четыре месяца, это на 0,7% меньше, чем годом ранее. Также снизились в годовом выражении на 19% расходы на охрану окружающей среды — при планируемых 1,62 млрд руб. за четыре месяца было потрачено 56,1 млн руб. (3,5% от плана). Расходы на здравоохранение составили 9,5 млрд руб., что ниже показателя 2025-го на 5,2%.

Заметно выросли расходы на образование — на 20% год к году (до 33,984 млрд руб.) и социальную политику — на 8,6% в годовом выражении (до 21,385 млрд руб.). Всего расходы регионального бюджета на 1 мая этого года составили 107,524 млрд руб. при планируемых 277,419 млрд руб. (28,5% от плана). Профицит бюджета за четыре месяца составил 383,9 млн руб.