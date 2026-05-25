Нижегородка стала фигуранткой уголовного дела о фейках о российской армии

В Кстовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным регионального управления СКР, фигуранткой по нему проходит местная жительница.

Она разместила в социальных сетях заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Следователи СК России провели обыск дома у фигурантки. Сама она находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до пяти лет колонии.

Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

