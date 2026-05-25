Бывший судья Антон Шишкин занял пост замглавы Тольятти

Заместителем главы Тольятти по правовым вопросам назначен Антон Шишкин, сообщили в администрации города.

Фото: Администрация городского округа Тольятти

«Нового руководителя представил на рабочем совещании в администрации глава города Илья Сухих»,— отмечается в сообщении.

Антон Шишкин родился в 1977 году в Тольятти. Выпускник Поволжского технологического институто сервиса по специальности «Финансы и кредит» и Самарского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В 2009 году получил степень кандидата юридических наук. В 2002-2004 годах трудился в Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству, с 2004 года по 2012 год — в органах прокуратуры Самарской области. В 2012-2019 годах — судья Ставропольского районного суда Самарской области. С 2019 года по 2025 год — председатель Новокуйбышевского городского суда Самарской области.

Сабрина Самедова