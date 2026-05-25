На востоке Москвы загорелся хостел

Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы. Площадь возгорания составляет 300 кв. м, сообщили в МЧС. Из здания эвакуировали 600 человек, информации о пострадавших нет.

Сильное задымление наблюдается на втором и третьем этажах. Открытое горение — на кровле, рассказали ТАСС в оперативных службах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По данным Telegram-канала Shot, хостел расположен на Монтажной улице в районе Гольяново. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.