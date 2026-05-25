Хинштейн рассказал о статусе бывшего мэра Курска в деле о незаконной приватизации

Бывший мэр Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по делу о незаконной приватизации муниципальной организации. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона, передает ТАСС.

Речь идет о приватизации ООО «Благоустройство», которая изначально находилась полностью в муниципальной собственности Курска. По оценке региональной прокуратуры, около 49% компании было приватизировано незаконным путем. Собственником этой доли стало ООО «Автотранссервис». С него прокуратура требует взыскать более 155 млн руб.

Господин Хинштейн утверждает, что незаконная приватизация произошла при «последовательных и целенаправленных действиях должностных лиц администрации города Курска». Кроме господина Куцака ответчиками выступают несколько физических и юридических лиц, а также комитет по управлению муниципальным имуществом города.

Игорь Куцак занимал пост мэра Курска с февраля 2022 года по март 2025 года. До этого господин Куцак три года руководил комитетом по управлению имуществом Курской области, а ранее трудился в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Курской и Белгородской областях.