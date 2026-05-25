В Чувашии в этом году планируется привести в нормативное состояние более 90 км автомобильных дорог и мостовых сооружений. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

В Чувашии в 2026 году планируют отремонтировать более 90 км дорог

На региональной сети отремонтируют 82,7 км дорог и 78,2 пог. м мостов. В Чебоксарской агломерации обновят 8,4 км дорог и 520 пог. м мостовых сооружений, включая Гагаринский и Калининский мосты.

Кроме того, в этом году планируют отремонтировать улицу Строителей рядом с детским садом № 1 «Маленькая страна» в Новочебоксарске. В Канашском округе обновят участок дороги Шихазаны — Калинино, ведущий к средней школе имени М. Сеспеля.

Анна Кайдалова