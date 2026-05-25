Волгоградская область установила 10-летний рекорд по обводнению Волго-Ахтубинской поймы

Волгоградская область достигла рекордных показателей за последние 10 лет по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Наполняемость территории составила 90% благодаря проведенным работам по реабилитации и расчистке водных объектов, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Бочарова.

Обводнение Волго-Ахтубинской поймы достигло рекордных 90% за последние 10 лет

Фото: Марина Окорокова

Волжская ГЭС с 11 апреля 2026 года работает в режиме спецпопуска воды в низовья Волги. С 20 мая станция перешла в режим рыбохозяйственной полки. Он продлится до особого указания Росводресурсов. В этом году попуск прогнозируется в объеме 119,3 км, что значительно превышает значения предыдущих лет.

«Мы продолжаем системную работу по оздоровлению Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, водных объектов Волго-Донского бассейна. Эти вопросы являются важнейшей задачей для повышения качества жизни людей, для сохранения водных объектов для последующих поколений», — отметил глава региона. По словам господина Бочарова, комплексное оздоровление Волго-Ахтубинской поймы началось в 2014 году, когда уровень ее обводнения составлял около 40%. За 12 лет в Волжском бассейне расчистили более 220 км водных объектов, реабилитировали около 1,4 га ериков и озер. В общей сложности восстановлен 101 водный объект, возведено 77 водопропускных сооружений.

«Задачи прошлого года мы выполнили: при минимальном сбросе получили максимальный результат, — напомнил Андрей Бочаров. — Останавливаться нельзя, надо продолжать расчистку водных объектов в пойме; до 2030 года еще построить 62 гидротехнических сооружения. И тогда в целом мы выполним ранее поставленную перед собой задачу по наполнению Волго-Ахтубинской поймы через сброс воды», — заявил губернатор. В регионе также реализуется проект по созданию обводного канала. Он позволит регулировать наполнение поймы круглый год, не только в весеннее половодье.

