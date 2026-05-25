В Чувашии до 2030 года планируют расселить 246 аварийных многоквартирных домов общей площадью 71,9 тыс. кв. м. На эти цели выделят 6,4 млрд руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

В Чувашии на расселение аварийного жилья направят 6,4 млрд рублей

Из этой суммы 4,4 млрд руб. направят из республиканского бюджета, 1,5 млрд руб. — из средств Фонда развития территорий, еще 500,9 млн руб. выделят муниципалитеты.

Всего переселение затронет около 4,8 тыс. человек. Наибольшие объемы расселения аварийного фонда приходятся на Чебоксары, Шумерлинский, Алатырский и Козловский округа.

Анна Кайдалова