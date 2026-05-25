Автобус с иностранными туристами перевернулся в Нижегородской области

В Нижегородской области утром 25 мая перевернулся автобус, в котором 30 иностранных туристов ехали в Казань. По данным ГИБДД, авария произошла на 563-м километре трассы М-12 «Восток».

По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим грузовиком «Газель», выехал на обочину и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал только водитель автобуса. Иностранцы ждут резервный транспорт, на котором отправятся в пункт назначения.

Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений).

Андрей Репин