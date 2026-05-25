В Бурятии вынесли приговор по делу об отравлении в столовой 36 рабочих

В Бурятии Северобайкальский городской суд приговорил директора и повара предприятия общественного питания к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб. и двум годам лишения свободы соответственно. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, они признаны виновными в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима. Суд также сохранил арест имущества одного из осужденных стоимостью более 23 млн руб. для обеспечения гражданских исков потерпевших.

В суде было установлено, что обвиняемые оказывали услуги питания работникам вахтового поселка, строившим объект транспортной инфраструктуры. В марте 2025 года из-за использования ими некачественных продуктов питания пища оказалась инфицирована бактерией сальмонелла, в результате от пищевого отравления пострадали 36 человек, один из которых скончался.

Влад Никифоров, Иркутск