Суд в Астрахани не разрешил «Россетям» уклоняться от присоединения абонента

Астраханский областной суд подтвердил законность решения нижестоящей инстанции по спору жительницы региона с энергоснабжающей организацией. Судья областного суда не нашел оснований для отмены предыдущего акта.

Поводом для разбирательства стал договор между гражданкой Г. и компанией ПАО «Россети Юг». Стороны договорились о технологическом присоединении к сетям энергопринимающих устройств на арендуемом участке в селе Евпраксино Приволжского района. Мощность присоединения для бытовых нужд составила 7 кВт.

Истица полностью внесла плату за услугу. Однако сетевая организация пропустила установленный шестимесячный срок. Правила технологического присоединения и сам договор требовали завершить работы в этот период, но компания обязательство не исполнила.

Кировский районный суд Астрахани частично удовлетворил иск. Суд обязал «Россети Юг» в течение одного месяца после вступления решения в силу провести фактическое подключение объекта. Суд также взыскал с ответчика в пользу потребителя неустойку за просрочку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Кроме того, компания заплатила расходы на представителя и госпошлину.

Суд первой инстанции указал в решении: для физических лиц с мощностью устройств до 15 кВт сетевая организация обязана выполнить мероприятия безусловно. Техническая возможность на момент обращения заявителя значения не имеет. Представитель «Россети Юг» в заседании не оспаривал сам факт нарушения сроков.

Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами. Судья областного суда отметил: длительное неисполнение договора лишает потребителя доступа к электроэнергии и мешает использовать имущество по назначению. Компания должна была завершить присоединение до 23 ноября 2025 года, но этого не сделала. Решение вступило в законную силу.