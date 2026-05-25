В Уфе вынесли приговор матери за жестокое обращение с детьми

Калининский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что фигурантка дела злоупотребляла алкоголем, безразлично относилась к воспитанию двоих малолетних детей, жестоко и грубо обращалась с ними, не обеспечивала их едой, не обращалась в больницу, не соблюдала рекомендации врачей.

В результате детям причинены физические и психические страдания.

Подсудимая признала вину.

Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ. Ее детей трех и шести лет отправили в социальный приют.

Майя Иванова