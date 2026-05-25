Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги или мос.ру (для жителей Москвы — прим. ред.) избиратели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: er.ru Фото: er.ru

«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Процедура впервые проходит электронного по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательство, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«Единая Россия» — партия Президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Людмила Болилая. Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников специальной военной операции, сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что качество проведения процедуры растёт из года в год. Сегодня электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

«Единая Россия» уделяет обеспечению информационной безопасности особое внимание. Качество её решений, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты», — отметил он.С этим согласен и президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«С точки зрения легитимности — технически система уже зарекомендовала себя хорошо», — заверил он.

Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ «Единая Россия» запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.