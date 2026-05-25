В подмосковной деревне Евсеево при пожаре погибли четыре человека

В деревне Евсеево в Подмосковье произошел пожар в жилом доме. Погибли пять человек, сообщает областной СКР.

Возгорание произошло в частном доме в СНТ «Текстильщик 2». Как уточнили ТАСС в оперативных службах, площадь пожара составила 28 кв. м. Возгорание уже потушено. В числе погибших — двое детей.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). По данным областной прокуратуры, причиной пожара стало замыкание электропроводки.