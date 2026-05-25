«Ведомости»: «Мойофис» предупредил сотрудников о массовых сокращениях

Разработчик офисного программного обеспечения «Мойофис» предупредил сотрудников о сокращениях. Персонал получил соответствующее письмо в середине мая. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников газеты, в штате планируется оставить только сотрудников техподдержки. Всех остальных ждет увольнение. Источник не уточнил, о каком именно количестве специалистов идет речь. Второй собеседник подтвердил, что некоторые департаменты попали под сокращения в полном составе.

Бывшие сотрудники рассказывали, что руководство компании пыталось их уволить без компенсаций. В некоторых случаях компания делала это под мнимыми предлогами — опоздание на 10 минут, задержка отчетов по командировке на один день и прочее. Бывшие сотрудники организовали профсоюз и добились нормальных условий увольнения.

По данным отчетности за 2025 год, «МойОфис» увеличил чистый убыток более чем втрое — с 1,2 млрд руб. до 4 млрд руб. В пояснительной записке такой показатель объясняли «спецификой деятельности» разработчика, отмечают «Ведомости». При этом количество работников компании сократилось незначительно — с 1,07 тыс. человек в 2024 году до 1,013 тыс. в 2025 году. В марте гендиректор компании Вячеслав Закоржевский рассылал сотрудникам письма, в которых упоминал «серьезные финансовые трудности».