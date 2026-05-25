Умер гендиректор компании «Танцующие» из Ижевска Александр Орешков

Ушел из жизни предприниматель, основатель и генеральный директор компании по производству спортивной одежды «Танцующие» из Ижевска Александр Орешков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: компания «Танцующие»

Господин Орешков умер 23 мая. «Александр Владимирович был замечательным человеком, заботливым и любящим сыном, мужем и отцом, справедливым руководителем, честным, открытым, всегда находил нужные слова в нужный момент»,— говорится в некрологе.

Прощание с Александром Орешковым пройдет завтра, 26 мая, в 10:00 в Ижевске на улице Гольянский поселок, 8.