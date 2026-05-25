ФСБ выявила в Забайкалье схему выдачи за взятки лицензий на добычу золота

В Забайкальском крае задержана группа из восьми человек, включая чиновников. По версии следствия, они организовали схему выдачи за взятки лицензий на добычу золота. Все задержанные арестованы.

По данным ФСБ, представители территориальных органов согласовывали заявки на получение заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий. Также они обеспечивали выдачу положительных экспертных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом обращения других недропользователей отклоняли.

Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 млрд руб. Задержания, обыски и другие следственные действия прошли в Чите, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Возбуждены уголовные дела о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК). У фигурантов изъято 27 млн руб., якобы полученные от представителей золотодобывающих компаний.

В СКР уточнили, что обвинения предъявлены двум должностным лицам и посреднику, работавшему в одном из учреждений в должности начальника отдела. Установлены пять взяткодателей. На имущество фигурантов (недвижимость, транспорт и деньги) наложен арест на сумму более 60 млн руб.