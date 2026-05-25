В Татарстане предложили штрафовать работодателей за отказ нанимать участников СВО

В Татарстане могут начать штрафовать работодателей за невыполнение квоты по трудоустройству участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, штрафы для должностных лиц могут составить от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Исключение предусмотрено для случаев, когда работодатель освобожден от обязанности соблюдать квоту в соответствии с законодательством.

В случае принятия закон вступит в силу с января следующего года.

