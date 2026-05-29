«Легкость миграции на российские ИТ-решения зависит от контакта с заказчиком»

Одной из ключевых тем деловой повестки конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в этом году была совместимость отечественных ИТ-решений с существующим технологическим ландшафтом. От того, насколько быстро и бесшовно вендорам удается обеспечить установку российских программных продуктов, напрямую зависит бесперебойность работы компаний. По каким принципам сегодня строится импортозамещение офисного софта, рассказал «Ъ-Приволжье» генеральный директор компании Р7 Евгений Шелковников.

— Сейчас при импортозамещении компании смотрят на две вещи: как новая программа интегрируется в их старую инфраструктуру и на безопасность. Это главное. Раньше один вендор мог закрыть все потребности бизнеса и офисные пакеты, и операционные системы, и ERP, и почту. Сегодня российский ИТ-рынок неоднороден, в поисках лучших решений компании часто работают с несколькими поставщиками. Именно от качества взаимодействия с каждым из них зависит непрерывность работы компании.

Существует мнение, что заменить прикладной софт, те же редакторы документов, знакомые каждому офисному сотруднику, гораздо проще, чем более масштабную ИТ-инфраструктуру. Но на самом деле это не совсем так. Легкость и простота миграции с западных на российские решения в любых сегментах во многом зависит от трех факторов: безопасности, учета потребностей пользователей и живого контакта заказчика с вендором, их доверия друг к другу.

Отношения между клиентом и разработчиком должны строиться прежде всего по принципу технологического партнерства. У разработчика должна быть возможность полноценно погрузиться в ИТ-ландшафт заказчика, детально изучить его рабочие процессы.

Кроме того, необходимо проектное управление. Замена любого решения — это полноценный проект с руководителем и отдельной командой разработчиков, тестировщиков и инженеров. Причем обе стороны должны быть заинтересованы в успехе внедрения.

Еще один важнейший компонент — работа с пользователем. Как правило, это ключевой момент, причем не важно, идет ли речь о массовом пользователе или об инженерах, которые хорошо знакомы с ИТ-спецификой. Вендор должен слышать, что пользователи хотят от нового решения, чувствовать их потребности и максимально эффективно воплощать их желания в функционал продукта.

И, наконец, для качественной миграции нужна непрерывная обратная связь. Важно помнить, что заказчик — это полноценный участник внедрения. Он должен быть вовлечен в формирование «дорожной карты», давать отзывы о продукте, указывать на важные для него аспекты. А вендор в свою очередь — измерять удовлетворенность пользователя и реагировать на изменения. При таком подходе переход пройдет быстрее и с меньшими рисками.