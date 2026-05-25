Объявлен тендер на устранение трещин на новосибирском метромосту

МУП «Новосибирский метрополитен» объявил тендер на первую очередь ремонта металлического пролетного строения метромоста. Стартовая цена контракта составила 4,95 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая, указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит устранить трещины в узлах металлических пролетных строений. Всего победителю торгов необходимо локализовать 63 повреждения и устранить их пайкой с применением аргона. Работы должны быть завершены до ноября 2026 года.

Ремонт будет проводиться с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00, в пятницу — до 14:00. В ночное время — с понедельника по пятницу с 01:00 до 05:00.

Александра Стрелкова