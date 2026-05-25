Долги жителей Казани за тепло превысили 1 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 мая задолженность жителей многоквартирных домов Казани перед управляющими компаниями за тепловую энергию составила 1,06 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета ЖКХ города Ильсур Хисматуллин.

Из этой суммы задолженность по «Казэнерго» составила 353 млн руб., по «Татэнерго» — 710 млн руб.

Задолженность жилищных компаний перед ресурсоснабжающими организациями составила 25 млн руб., в том числе 21 млн руб. — перед «Казэнерго» и 4 млн руб. — перед «Татэнерго».

По словам господина Хисматуллина, в настоящее время рассматриваются судебные иски управляющих компаний к жителям на сумму 274 млн руб. Исполнительные производства открыты на 334 млн руб.

Из общей суммы задолженности уже взыскано 99 млн руб., еще 96 млн руб. погашено добровольно либо реструктурировано.

В этом году в Казани отопительный период длился 220 дней, он начался 29 сентября и закончился 7 мая.

