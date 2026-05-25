ПНППК увеличила выручку почти на 400 млн рублей

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало отчет о финансовых результатах за первый квартал 2026 года. Как следует из документа, выручка общества за отчетный период превысила 4,937 млрд руб. За аналогичный период предыдущего года (АППГ) этот показатель составил 4,538 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль общества зафиксирована на уровне 646,8 млрд руб. (рост по отношению к АППГ почти 74 млн руб.). Долгосрочная кредитная нагрузка общества снизилась на 1,676 млрд руб., до 1,127 млрд руб. Стоимость активов предприятия составляет 9,6 млрд руб.

ПАО «ПНППК» занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов.