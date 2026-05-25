«Маховик ожесточения остановить крайне непросто»

Минобороны сообщило об «ударе возмездия» по Украине с помощью «Орешника». Как отметили в военном ведомстве, операция осуществлена «в ответ на украинскую атаку по гражданским объектам на территории России». Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что американская переговорная миссия фактически остановлена. Данный факт признают и в Киеве. Там настаивают на участии в этом процессе Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит сейчас даже намека на мирное решение.

Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение возрастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь: «Только с нами россияне и украинцы готовы были вести переговоры, поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль».

США при этом продолжат поддерживать Украину. Это не идет на пользу Дональду Трампу, тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там, и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский выступает за участие в переговорном процессе объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, воз и ныне там — особого прорыва незаметно.

Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что этот маховик ожесточения с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный «Рамштайн» — клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от MAGA-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве.

Впрочем, есть некоторая надежда, что, как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить «дух Анкориджа». Надежда эта очень слабая хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, да и обсуждать особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс. Зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на РФ. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Хотя, конечно, можно спорить об эффективности этих действий. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.

