ЛВЗ «Глазовский» заплатит 365 евро наследнику конструктора Михаила Калашникова

Наследник конструктора Михаила Калашникова отсудил 365 евро у ликеро-водочного завода «Глазовский» по договору о брендировании водки именем оружейника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В основе спора лежал договор от 1998 года между конструктором «Глазовским» на предоставление исключительных прав на использование имени «Калашников» для выпуска алкогольного напитка в обмен на ежегодное вознаграждение. После смерти оружейника в 2013 году по решению Верховного суда России выплаты перешли к наследникам.

Истец требовал взыскать одну треть задолженности по договору за 2024—2025 годы, но не менее 30 тыс. евро, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Однако суд установил, что завод произвел платежи еще до подачи иска, и частично удовлетворил иск, постановив взыскать с ответчика 365 евро.