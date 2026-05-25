Путин посетит Казахстан с госвизитом 27–29 мая

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан. Его госвизит продлится с 27 по 29 мая, сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Господин Путин прибудет в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Они обсудят укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая пройдет Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Евразийского экономического союза. 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В последний раз главы двух государств виделись в мае. Господин Токаев был в числе иностранных гостей, прилетевших в Москву на Парад Победы 9 мая. Президенты России и Казахстана встретились в Кремле.