В Петербурге задержан бизнесмен за незаконный вывод 49 млн рублей за рубеж

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконных валютных операциях. По версии следствия, действуя в составе преступной группы, он перевел на счета нерезидентов не менее 49 млн рублей в иностранной валюте по подложным документам. Суд избрал фигуранту домашний арест.

Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в марте 2026 года Следственным управлением УМВД России по Московскому району по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что фигурант осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании, подготавливал подложные документы и обеспечивал вывод средств. Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Конторщиков Кирилл