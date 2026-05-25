С начала года из Прикамья депортировали более двухсот иностранцев

Из Перми будет депортирован 22-летний гражданин Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Как установили полицейские, иностранец приехал в Россию с целью обучения, но вместо этого арендовал машину и стал работать таксистом.

В отношении студента принято решение о привлечении его к административной ответственности и принудительном выдворении за пределы России. Также на него наложен денежный штраф в размере 2 тыс. руб. В настоящее время нарушитель находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Всего с начала 2026 года решение об административном выдворении за пределы РФ принято в отношении 218 иностранных граждан, еще 361 иностранцу закрыт въезд на территорию нашей страны.