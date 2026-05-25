Жителя Нефтекамска приговорили к 320 часам работ за издевательство над таксой

Нефтекамский городской суд приговорил 38-летнего местного жителя, ударившего таксу пенсионерки о столб, к 320 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) и хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданину (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Установлено, что в сентябре 2025 года нетрезвый подсудимый во дворе жилого дома по Социалистической улице в Нефтекамске из хулиганских побуждений подошел к 80-летней местной жительнице, выгуливавшей свою таксу. Он выхватил поводок и несколько раз ударил животное кулаком, а затем — о землю и стоящий рядом столб электропередачи.

Собака получила тяжелые увечья. Затем фигурант дела последовал за пенсионеркой и угрожал ей расправой в случае повторной встречи.

Майя Иванова