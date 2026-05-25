В Ульяновской области выросла погрузка на железной дороге

Погрузка на Куйбышевской железной дороге в Ульяновской области за апрель 2026 года составила 353,3 тыс. т, что на 48,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов достигла 181 тыс. т (+38,8% к апрелю 2025 года). Погрузка зерна выросла в два раза — до 79,4 тыс. т.

С начала года на станциях в Ульяновской области погружено 1,1 млн т (+20,5% к уровню прошлого года).

Андрей Сазонов