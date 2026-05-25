18 человек пострадали в массовом ДТП на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкино

Число пострадавших при столкновении 13 машин в Пушкинском районе Подмосковья возросло до 18 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее было известно об одном погибшем и шести раненых.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших — четверо детей. Пять человек госпитализированы.

Массовое ДТП произошло вечером 24 мая на 44-м км Ярославского шоссе в районе поселка Лесной Пушкинского округа. Столкнулись две фуры и 11 легковых автомобилей. Как уточнила пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла из-за того, что водитель машины с полуприцепом, потеряв управление, выехал на встречную полосу.