Религиозные организации Петербурга сэкономили на налогах 127 млн рублей

По итогам 2025 года 77 религиозных организаций Санкт-Петербурга воспользовались налоговыми льготами на недвижимость на общую сумму 127,1 млн рублей. Как сообщила «Деловому Петербургу» заместитель руководителя УФНС по городу Светлана Лебедева, преференция распространяется не только на храмы, но и на любые объекты, используемые для религиозной деятельности, — склады, гаражи, нежилые и даже жилые помещения, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам Лебедевой, налоговая оценивает каждый случай индивидуально — с учетом материалов контроля, разъяснений Минфина и ФНС, а также судебной практики. В качестве примера издание приводит спор Санкт-Петербургской епархии с Межрайонной инспекцией ФНС по двум квартирам в жилом доме на Синопской набережной, 32/35. Налоговики сочли, что не предоставлены документы, подтверждающие право использовать жилое помещение как специально предназначенное для богослужений.

