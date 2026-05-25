В Оренбурге выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего

В воскресенье вечером, 24 мая, было обнаружено тело 13-летнего подростка в здании тяговой подстанции на ул. Чкалова в Оренбурге. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи детально осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Назначены экспертизы.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева