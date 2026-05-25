В Перми при поддержке ПСБ прошел Х международный полумарафон «ЗаБег.РФ» / One Run

23 мая в Прикамье при поддержке ПСБ в десятый раз прошел всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», который собрал 6500 жителей Перми, Пермского края и 23 регионов России, а также гостей из Беларусии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В числе участников были Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми, его заместители и сотрудники Пермского офиса банка, а также их родные, для которых забег стал не только корпоративным праздником, но и запоминающимся семейным событием.

Старт и финиш забега были организованы у городской эспланады, а сами трассы пролегали по центральным улицам Перми, минуя известные городские достопримечательности, а также по набережной Камы. Организаторы предложили участникам с разными уровнями подготовки на выбор несколько дистанций: 300 м для самых маленьких вместе с родителями, 5 км для любителей скандинавской ходьбы, эстафеты для команд и, конечно же, полумарафон для профессиональных спортсменов на 21,1 км. Наибольшей популярностью в Перми пользовались дистанция «ПСБ 5 км» и 10 км.

«Любители бега в Прикамье с нетерпением ожидают полумарафон «ЗаБег.РФ» каждый год. ПСБ поддерживает самый массовый синхронный старт в стране, делая любительский спорт по-настоящему доступным для всех. Вместе с коллегами и их семьями мы доказываем, что бег объединяет и заряжает. Я сам ежегодно принимаю участие в этом спортивном празднике и в этом году пробежал 5 км вместе с двумя своими сыновьями», — поделился впечатлениями Андрей Клепиков.

Впервые полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся 21 мая 2017 года в 10 городах России. В этом году полумарафон прошел в десятый раз, объединив все регионы России и 38 стран мира. На старт вышло более четверти миллиона участников. ПСБ выступает генеральным партнером проекта «ЗаБег.РФ» с 2019 года.

ПАО «Банк ПСБ»