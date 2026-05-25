Площадь парка имени Ленина в центре Уфы может уменьшиться в пять раз

Площадь парка имени Владимира Ленина в центре Уфы планируется уменьшить с нынешних 65,5 тыс. до 12,7 тыс. кв. м, следует из проекта приказа Башкультнаследия, опубликованного для общественных обсуждений.

Парк имени Ленина расположен в квартале, ограниченном улицами Тукаева, Советской, Заки Валиди и территорией Башдрамтеатра. Он заложен в середине XIX века. На территории объекта культурного наследия расположен памятник Александру Матросову, стелы в честь награждения Башкирской АССР орденами Советского Союза, памятник героям Гражданской войны, фонтаны, могилы писателей Мажита Гафури и Шагита Худайбердина и другие достопримечательности.

После изменения границ в парк будет входить лишь центральная часть с памятниками и фонтанами — участок, не примыкающий к соседним улицам и участкам театра.

Из документов Башкультнаследия следует, что с 14-го по 16 апреля заместитель директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Дим Абдулгужин провел экспертизу документов, обосновывающих изменение границ парка имени Ленина. Проект корректировки границ, подготовленный «Альбитом», призван зонировать территорию для обеспечения сохранности памятника.

К изменению границ, следует из проекта, сподвигло совпадение границ парка с другим памятником — местом проведения дореволюционных митингов. Кроме того, разработчики проекта учли нахождение на территории парка других памятников истории и культуры — братской могилы, могил Чеверева, Гафури, Худайбердина и памятника Матросову.

Весной 2025 года мэрия Уфы заключила с ООО «Альбит» три контракта на благоустройство парка общей стоимостью более 498 млн руб.

