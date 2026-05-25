Предпринимателя из Чайковского оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранцев

Чайковский городской суд признал директора местной строительной фирмы виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установило следствие, бизнесмен привлек к строительным работам граждан Узбекистана и поставил иностранцев на миграционный учет по адресу квартиры, собственником которой он является. При этом он знал, что рабочие жить там не будут: для проживания он арендовал для них другое жилье.

В суде бизнесмен заявил, что не имел умысла на фиктивную постановку на учет иностранцев. Он пояснил, что при оформлении миграционного учета приходил в МФЦ, заполнял и подписывал документы, но не знал, что иностранные граждане обязаны проживать строго по месту регистрации.

Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.