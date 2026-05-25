Подрядчик из Башкирии проведет капремонт общежития ИжГТУ за 243,5 млн рублей
ИжГТУ заключил контракт на капитальный ремонт пятого общежития за 243,5 млн руб. Обновлением объекта займется компания «Главкомстрой» из Башкирии. Срок исполнения контракта — до февраля 2028 года.
Работы финансируются за счет средств учреждения и субсидии из федерального бюджета. Общежитие находится в Ижевске на улице Песочной, 38. Согласно ведомости, на объекте среди прочего проведут внутренние отделочные работы, заменят перегородки, двери и окна, обновят системы охраны и пожарной сигнализации, электрооборудование и т. д.
ООО «Главкомстрой» было зарегистрировано в марте 2017 года в Нефтекамске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Ильшат Мухитов. 2025 год компания завершила с чистой прибылью 8 млн руб. (-72% год к году) при выручке 146,4 млн руб. (-34%).
«Главкомстрой» является поставщиком по 36 госконтрактам на общую сумму 967,9 млн руб. В частности, компания проводит работы в школе №2 в поселке Ува (220,8 млн руб.), в школе №10 в Можге (120,9 млн руб.).