«Амкар» сыграл вничью с «Тюменью»

В 15-м туре футбольной Второй лиги «А» в дивизионе «Серебро» «Амкар-Пермь» на выезде сыграл с ФК «Тюмень». Встреча завершилась сухой ничьей — 0:0.

По мнению игрока пермского футбольного клуба Кирилла Королькова, этот результат не порадовал игроков «Амкара». «Мы приехали сюда за победой. Считаю, что мы потеряли два очка. У нас стоит задача выйти в “Золото”, и мы должны ее выполнить»,— заявил нападающий.

«Амкар» остался на четвертом месте, которое дает право на повышение в классе. До финиша турнира командам осталось провести по три игры.