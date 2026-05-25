В Хакасии могут ужесточить правила продажи алкоголя

Власти Хакасии могут ввести дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства по итогам заседания региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Возможность новых ограничений объясняется необходимостью борьбы с алкоголизацией населения и предупреждением преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. По данным участников совещания, за первые четыре месяца 2026 года 2,5 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за распитие алкоголя и нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

«Проблема остается острой, и одна из главных причин — шаговая доступность алкоголя. В связи с этим рассматривается возможность ужесточения правил продажи алкогольной продукции, в том числе по времени»,— отмечается в сообщении.

Валерий Лавский