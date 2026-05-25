SIPRI: численность миротворцев на планете упала до 25-летнего минимума

Согласно новому отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), численность персонала, участвующего в миротворческих операциях, к концу 2025 года сократилась до самого низкого уровня как минимум за последние 25 лет. В организации считают, что этому способствуют «геополитическая напряженность, политическое давление и кризис финансирования».

По состоянию на 31 декабря 2025 года в миротворческих операциях были задействованы 78,6 тыс. иностранных специалистов — на 49% меньше, чем в 2016 году, и это самый низкий показатель с 2000 года. При этом, хотя численность персонала сокращалась на протяжении всего десятилетия, в 2025 году было зафиксировано наиболее резкое годовое снижение — на 17%.

В 2025 году действовало 58 миротворческих операций в 34 странах мира — на три меньше, чем годом ранее. При этом 73% персонала были задействованы всего в пяти миссиях, четыре из которых проводились в странах Африки к югу от Сахары. В июле 2025 года миротворческие операции ООН столкнулись с дефицитом в $2 млрд, или более 35% от их общего бюджета в $5,6 млрд на 2024–2025 годы.

Влад Никифоров