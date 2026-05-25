В Венесуэле заключенные захватили тюрьму

В воскресенье сотни заключенных захватили контроль над следственным изолятором в городе Баринас на западе Венесуэлы, сообщает AFP. Арестанты заявляют, что подвергаются пыткам, и требуют увольнения начальника исправительного учреждения.

Фото: Yonny Camacho / Reuters

По данным общественной организации «Венесуэльский центр мониторинга тюрем», в протестах участвуют 1,2 тыс. мужчин и 100 женщин. Они рассказали правозащитникам, что новый руководитель тюрьмы был назначен неделю назад. После его назначения резко ужесточились условия содержания, а более 120 человек поместили в штрафной изолятор.

Венесуэльские власти официально не комментируют произошедшее. При этом в социальных сетях правительства страны позавчера была опубликована информация об амнистировании в Венесуэле 500 новых заключенных, а также о начале судебной реформы. С 1 июня начнется общенациональный опрос по сбору соответствующих инициатив у населения.

Влад Никифоров