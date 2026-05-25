СВЧ прописали модернизацию

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) концерна «Калашников», запущенная в серийное производство в 2023 году, может подвергнуться существенной модернизации. Об этом журналистам рассказали глава концерна Алан Лушников и ведущий инженер-конструктор, создатель СВЧ Андрей Чукавин. Среди усовершенствований винтовки, над которыми работает «Калашников»,— специальное покрытие, которое сможет предотвратить коррозию при повышенной влажности, и «умный прицел» вроде тех, что применяет Израиль для борьбы с дронами.

Ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», создатель СВЧ Андрей Чукавин

Фото: АО «Концерн «Калашников»

На демонстрацию снайперских линеек концерна стрелковый клуб «Калашников» собрал журналистов в конце прошлой недели. На длинном столе перед Андреем Чукавиным разместились четыре поколения этого оружия: снайперская винтовка Драгунова (СВД), ее модернизация со складным прикладом СВДС, СВ-98 и, собственно СВЧ. Последнюю разработку многие СМИ ранее называли «заменой легендарной СВД», но ее автор начал речь с комплимента предшественнику. «Я считаю, что это шедевр оружия,— сказал инженер, взяв со стола СВД.— Евгению Федоровичу (Драгунову.— “Ъ”) удалось создать винтовку, которая вот уже 60 лет на вооружении, а до сих пор не устарела».

Тем не менее господин Чукавин напомнил и об эргономических преимуществах своего детища перед советским образцом. Речь идет об общемировых тенденциях вроде возможности удобной установки сошек и приборов малошумной стрельбы, телескопического приклада с диапазоном калибровки 60 мм и длинной планки Пикатинни для крепления прицела сверху, а не сбоку, как у СВД (этот формат размещения прицела принято называть «ласточкиным гнездом»). Рукоятка затвора, клавиша отделения магазина и предохранитель были переосмыслены таким образом, чтобы для взаимодействия с ними стрелку-правше не было нужно отрывать удерживающую руку от пистолетной рукояти, как это происходит с СВД. По огневым характеристикам СВЧ отличается от предшественницы улучшенной кучностью стрельбы, но дальность осталась на уровне 1 км, ограниченная выбором патрона — классическим 7,62х54.

Рассказывая о востребованности снайперских винтовок «Калашникова», глава концерна Алан Лушников отметил, что одним из важных направлений применения этого оружия сегодня является борьба с дронами.

В связи с этим журналисты попросили Андрея Чукавина прокомментировать высказываемое порой мнение, что в снайперской работе патрон 7,62х54 все менее востребован для поражения живой силы из-за увеличения возможной дистанции огня у боеприпасов-конкурентов. Инженер с этим не согласился, хотя и признал, что в отдельных ситуациях более мощный патрон необходим: «Вопрос в тактике использования оружия. Раньше СВД была в каждом отделении, сейчас от этого отошли, но поддержка штурмующих ребят все равно нужна. И потом, мы живем в лесистой, холмистой местности. Ну где там 3–4 км? В условиях городской застройки зачем вам излишняя дальность?» Господин Лушников добавил, что нишу дальнобойных снайперских винтовок успешно закрывают частные компании Orsis и Lobaev Arms. А конструктор подытожил оценку СВЧ: «Надежная, простая, дешевая винтовка. Я не говорю, что это супер-пупер-оружие. Мы можем (сделать и “супер-пупер.— “Ъ”), но если будет задача».

К уже имеющимся задачам, вероятно, можно отнести технологию «умного прицела», разработку которой продолжает «Калашников». Ее суть состоит в использовании машинного обучения. О применении аналогичного устройства — прицелов SMASH компании SmartShooter — еще несколько лет назад отчитывалась Армия обороны Израиля. SMASH позволяет рассчитывать идеальное положение ствола для попадания по цели с учетом ее движения, дальности и других показателей. Стрелку остается нажать на курок и навести прицел на поражаемый объект, а система сама выбирает мгновение для выстрела. Такие «умные прицелы» позволяют, в частности, вести более эффективный огонь по БПЛА. Воспроизведением технологии в «Калашникове», по словам господина Чукавина, занимается отдельное бюро, но эта работа пока находится «в самом начале»: «Наша работа — предоставить базу. Появится прицел — совместим».

Еще одно направление для совершенствования СВЧ подсказала обратная связь со спецоперации. «Понятно, что так как это изделие достаточно новое, что есть какие-то… ну, не совсем уж детские болезни, но какие-то замечания и предложения,— признался конструктор.— Одна из главных претензий — это сохраняемость. Видимо, в условиях влажного климата, если вовремя не почистить винтовку, начинается процесс коррозии, изъедания и прочего». Эту проблему, по его словам, предполагается решать нанесением защитных покрытий на те детали, которые подвержены коррозии.

Эта проблема, как рассказала “Ъ” участница СВО, инструктор группы снайперов с позывным Сойка, в условиях высокой донбасской влажности новостью давно не является. По ее словам, ровно так же там ржавеет и СВД.

Степан Мельчаков