СВЧ прописали модернизацию

«Калашников» продолжает совершенствовать новую снайперскую винтовку

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) концерна «Калашников», запущенная в серийное производство в 2023 году, может подвергнуться существенной модернизации. Об этом журналистам рассказали глава концерна Алан Лушников и ведущий инженер-конструктор, создатель СВЧ Андрей Чукавин. Среди усовершенствований винтовки, над которыми работает «Калашников»,— специальное покрытие, которое сможет предотвратить коррозию при повышенной влажности, и «умный прицел» вроде тех, что применяет Израиль для борьбы с дронами.

Ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», создатель СВЧ Андрей Чукавин

Фото: АО «Концерн «Калашников»

На демонстрацию снайперских линеек концерна стрелковый клуб «Калашников» собрал журналистов в конце прошлой недели. На длинном столе перед Андреем Чукавиным разместились четыре поколения этого оружия: снайперская винтовка Драгунова (СВД), ее модернизация со складным прикладом СВДС, СВ-98 и, собственно СВЧ. Последнюю разработку многие СМИ ранее называли «заменой легендарной СВД», но ее автор начал речь с комплимента предшественнику. «Я считаю, что это шедевр оружия,— сказал инженер, взяв со стола СВД.— Евгению Федоровичу (Драгунову.— “Ъ”) удалось создать винтовку, которая вот уже 60 лет на вооружении, а до сих пор не устарела».

Тем не менее господин Чукавин напомнил и об эргономических преимуществах своего детища перед советским образцом. Речь идет об общемировых тенденциях вроде возможности удобной установки сошек и приборов малошумной стрельбы, телескопического приклада с диапазоном калибровки 60 мм и длинной планки Пикатинни для крепления прицела сверху, а не сбоку, как у СВД (этот формат размещения прицела принято называть «ласточкиным гнездом»). Рукоятка затвора, клавиша отделения магазина и предохранитель были переосмыслены таким образом, чтобы для взаимодействия с ними стрелку-правше не было нужно отрывать удерживающую руку от пистолетной рукояти, как это происходит с СВД. По огневым характеристикам СВЧ отличается от предшественницы улучшенной кучностью стрельбы, но дальность осталась на уровне 1 км, ограниченная выбором патрона — классическим 7,62х54.

Рассказывая о востребованности снайперских винтовок «Калашникова», глава концерна Алан Лушников отметил, что одним из важных направлений применения этого оружия сегодня является борьба с дронами.

В связи с этим журналисты попросили Андрея Чукавина прокомментировать высказываемое порой мнение, что в снайперской работе патрон 7,62х54 все менее востребован для поражения живой силы из-за увеличения возможной дистанции огня у боеприпасов-конкурентов. Инженер с этим не согласился, хотя и признал, что в отдельных ситуациях более мощный патрон необходим: «Вопрос в тактике использования оружия. Раньше СВД была в каждом отделении, сейчас от этого отошли, но поддержка штурмующих ребят все равно нужна. И потом, мы живем в лесистой, холмистой местности. Ну где там 3–4 км? В условиях городской застройки зачем вам излишняя дальность?» Господин Лушников добавил, что нишу дальнобойных снайперских винтовок успешно закрывают частные компании Orsis и Lobaev Arms. А конструктор подытожил оценку СВЧ: «Надежная, простая, дешевая винтовка. Я не говорю, что это супер-пупер-оружие. Мы можем (сделать и “супер-пупер.— “Ъ”), но если будет задача».

К уже имеющимся задачам, вероятно, можно отнести технологию «умного прицела», разработку которой продолжает «Калашников». Ее суть состоит в использовании машинного обучения. О применении аналогичного устройства — прицелов SMASH компании SmartShooter — еще несколько лет назад отчитывалась Армия обороны Израиля. SMASH позволяет рассчитывать идеальное положение ствола для попадания по цели с учетом ее движения, дальности и других показателей. Стрелку остается нажать на курок и навести прицел на поражаемый объект, а система сама выбирает мгновение для выстрела. Такие «умные прицелы» позволяют, в частности, вести более эффективный огонь по БПЛА. Воспроизведением технологии в «Калашникове», по словам господина Чукавина, занимается отдельное бюро, но эта работа пока находится «в самом начале»: «Наша работа — предоставить базу. Появится прицел — совместим».

Еще одно направление для совершенствования СВЧ подсказала обратная связь со спецоперации. «Понятно, что так как это изделие достаточно новое, что есть какие-то… ну, не совсем уж детские болезни, но какие-то замечания и предложения,— признался конструктор.— Одна из главных претензий — это сохраняемость. Видимо, в условиях влажного климата, если вовремя не почистить винтовку, начинается процесс коррозии, изъедания и прочего». Эту проблему, по его словам, предполагается решать нанесением защитных покрытий на те детали, которые подвержены коррозии.

Эта проблема, как рассказала “Ъ” участница СВО, инструктор группы снайперов с позывным Сойка, в условиях высокой донбасской влажности новостью давно не является. По ее словам, ровно так же там ржавеет и СВД.

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Автомат Калашникова на войне и в мире

Боец Северо-вьетнамской армии. 1970-е годы

Боец Северо-вьетнамской армии. 1970-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Дети в лагере для беженцев показывают палестинскому лидеру Ясиру Арафату АК-47. 1977 год

Дети в лагере для беженцев показывают палестинскому лидеру Ясиру Арафату АК-47. 1977 год

Фото: AP / Harry Koundakjian

Президент Никарагуа Виолета Чаморро дарит президенту США Джорджу Бушу-старшему сломанный АК-47, который символизирует окончание гражданской войны в Никарагуа. 1990 год

Президент Никарагуа Виолета Чаморро дарит президенту США Джорджу Бушу-старшему сломанный АК-47, который символизирует окончание гражданской войны в Никарагуа. 1990 год

Фото: AP / Greg Gibson

Президент России Борис Ельцин (в центре) на производственном объединении «Ижмаш» знакомится с продукцией — автоматом Калашникова. 1993 год

Президент России Борис Ельцин (в центре) на производственном объединении «Ижмаш» знакомится с продукцией — автоматом Калашникова. 1993 год

Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

Палестинцы во время молитвы, посвященной началу мусульманского праздника Ид эль-Адха. 1994 год

Палестинцы во время молитвы, посвященной началу мусульманского праздника Ид эль-Адха. 1994 год

Фото: Reuters

Вооруженный патрульный в Йоханнесбурге (ЮАР). 1994 год

Вооруженный патрульный в Йоханнесбурге (ЮАР). 1994 год

Фото: Reuters

Глава Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США Джон Мэгоу (справа) показывает АК-47 президенту США Биллу Клинтону. В это время в администрации президента готовился проект закона о запрете продавать полуавтоматическое и автоматическое оружие. 1994 год

Глава Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США Джон Мэгоу (справа) показывает АК-47 президенту США Биллу Клинтону. В это время в администрации президента готовился проект закона о запрете продавать полуавтоматическое и автоматическое оружие. 1994 год

Фото: AP / Dennis Cook

Митинг военизированного формирования Силы народной обороны Судана в Хартуме. 1995 год

Митинг военизированного формирования Силы народной обороны Судана в Хартуме. 1995 год

Фото: Reuters

Участник незаконных вооруженных формирований в Чечне. 1995 год

Участник незаконных вооруженных формирований в Чечне. 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Албанец стреляет из АК-47 в честь победы Социалистической партии Албании на парламентских выборах. 1997 год

Албанец стреляет из АК-47 в честь победы Социалистической партии Албании на парламентских выборах. 1997 год

Фото: Reuters

Премьер-министр России Виктор Черномырдин во время испытаний винтовки, разработанной Калашниковым. 1997 год

Премьер-министр России Виктор Черномырдин во время испытаний винтовки, разработанной Калашниковым. 1997 год

Фото: Reuters

Иранские женщины с цветами в стволах автоматов на военном параде в Тегеране. 1998 год

Иранские женщины с цветами в стволах автоматов на военном параде в Тегеране. 1998 год

Фото: Reuters

Иракские женщины-добровольцы на фоне плаката с изображением президента Ирака Саддама Хусейна в багдадской школе. 1998 год

Иракские женщины-добровольцы на фоне плаката с изображением президента Ирака Саддама Хусейна в багдадской школе. 1998 год

Фото: Reuters

Подростки с АК-47 в джунглях индонезийской провинции Ачех. 1999 год

Подростки с АК-47 в джунглях индонезийской провинции Ачех. 1999 год

Фото: Reuters

Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро с АК-47 во время 40-й годовщины революции на острове. 2001 год

Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро с АК-47 во время 40-й годовщины революции на острове. 2001 год

Фото: Sven Creutzmann / Mambo Photo / Contributor / GettyImages

Бойцы Объединенного исламского фронта спасения Афганистана. 2001 год

Бойцы Объединенного исламского фронта спасения Афганистана. 2001 год

Фото: Yannis Behrakis YB / WS / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом Калашникова во время посещения Минского механического завода. 2001 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом Калашникова во время посещения Минского механического завода. 2001 год

Фото: Reuters

Инвентаризация оружия албанских партизан солдатами НАТО на военной базе в Северной Македонии. 2001 год

Инвентаризация оружия албанских партизан солдатами НАТО на военной базе в Северной Македонии. 2001 год

Фото: Oleg Popov OP / / Reuters

Выставка итальянского художника Антонио Риелло, украсившего АК-47 жемчугом и разноцветными тканями. 2002 год

Выставка итальянского художника Антонио Риелло, украсившего АК-47 жемчугом и разноцветными тканями. 2002 год

Фото: Alexandra Winkler / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов автономной республики Аджария копают окопы на границе с Грузией. 2003 год

Сотрудники правоохранительных органов автономной республики Аджария копают окопы на границе с Грузией. 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Иракские полицейские на параде в Багдаде. 2003 год

Иракские полицейские на параде в Багдаде. 2003 год

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Президент Венесуэлы Уго Чавес с АК-103 во время выставки военной техники в Каракасе. 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес с АК-103 во время выставки военной техники в Каракасе. 2006 год

Фото: Reuters / Miraflores Palace

Солдаты тайского спецназа обучают новобранцев, как пользоваться АК-47. 2007 год

Солдаты тайского спецназа обучают новобранцев, как пользоваться АК-47. 2007 год

Фото: Surapan Boonthanom / Reuters

Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев (слева) и гендиректор объединения «Ижмаш» Владимир Гродецкий. 2008 год

Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев (слева) и гендиректор объединения «Ижмаш» Владимир Гродецкий. 2008 год

Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Премьер-министр России Владимир Путин (слева) и конструктор Михаил Калашников во время посещения Ижевского машиностроительного завода. 2010 год

Премьер-министр России Владимир Путин (слева) и конструктор Михаил Калашников во время посещения Ижевского машиностроительного завода. 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Конструктор Михаил Калашников на Ижевском машиностроительном заводе. 2010 год

Конструктор Михаил Калашников на Ижевском машиностроительном заводе. 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Баскетболист Андрей Кириленко на презентации нового состава клуба ЦСКА. 2011 год

Баскетболист Андрей Кириленко на презентации нового состава клуба ЦСКА. 2011 год

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин (в центре) во время посещения завода «Ижмаш». 2012 год

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин (в центре) во время посещения завода «Ижмаш». 2012 год

Фото: Пресс-служба администрации президента и правительства Удмуртии

Певица Мадонна во время выступления в Брюсселе. 2012 год

Певица Мадонна во время выступления в Брюсселе. 2012 год

Фото: Reuters

Актер Стивен Сигал на Международной выставке вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014»

Актер Стивен Сигал на Международной выставке вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Перестрелка на окраине Триполи в Ливии. 2019 год

Перестрелка на окраине Триполи в Ливии. 2019 год

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Король Эсватини Мсвати III у стенда концерна «Калашников» на форуме Россия—Африка в Сочи. 2019 год

Король Эсватини Мсвати III у стенда концерна «Калашников» на форуме Россия—Африка в Сочи. 2019 год

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Входные двери бара «Разведка» в Москве. 2020 год

Входные двери бара «Разведка» в Москве. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Курс подготовки подразделений для мобилизованных граждан Севастополя и Крыма перед отправкой в зону СВО. 2022 год

Курс подготовки подразделений для мобилизованных граждан Севастополя и Крыма перед отправкой в зону СВО. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

